НБУ прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року 

Національний банк очікує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні.

Про це повідомляє прес-служба НБУ

Найбільше зниження прогнозується у першому півріччі цього року. Це вплине на подальше зниження вартості кредитів для бізнесу та населення, а також стимулюватиме ділову активність.

У Нацбанку підкреслюють, що реалізація низки проінфляційних ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього походження може зумовити повільніше зниження облікової ставки.

Натомість у разі прискореної реалізації реформ та суттєвого припливу інвестицій можливе зниження облікової ставки більш прискореним темпом.

Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики, яка передувала прийняттю Правлінням Національного банку рішення по зниженню ставки до 11%, буде оприлюднено 10 лютого.

Новий детальний макроекономічний прогноз НБУ опублікує в інфляційному звіті 6 лютого.

Нагадуємо:



Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних із 31 січня 2020 року - це на 2,5 процентних пунктів менше від попереднього значення ставки.

25 квітня 2019-го року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5 процентних пункти до 17,5% річних.

З того часу правління Національного банку послідовно знижувало облікову ставку у 2019-му році до спочатку 17% у липні, 16,5% у вересні, 15,5% у жовтні, 13,5% у грудні .

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.

Економічна правда