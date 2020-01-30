НБУ прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року
Національний банк очікує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні.
Про це повідомляє прес-служба НБУ
Найбільше зниження прогнозується у першому півріччі цього року. Це вплине на подальше зниження вартості кредитів для бізнесу та населення, а також стимулюватиме ділову активність.
У Нацбанку підкреслюють, що реалізація низки проінфляційних ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього походження може зумовити повільніше зниження облікової ставки.
Натомість у разі прискореної реалізації реформ та суттєвого припливу інвестицій можливе зниження облікової ставки більш прискореним темпом.
Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики, яка передувала прийняттю Правлінням Національного банку рішення по зниженню ставки до 11%, буде оприлюднено 10 лютого.
Новий детальний макроекономічний прогноз НБУ опублікує в інфляційному звіті 6 лютого.
Нагадуємо:
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних із 31 січня 2020 року - це на 2,5 процентних пунктів менше від попереднього значення ставки.
25 квітня 2019-го року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5 процентних пункти до 17,5% річних.
З того часу правління Національного банку послідовно знижувало облікову ставку у 2019-му році до спочатку 17% у липні, 16,5% у вересні, 15,5% у жовтні, 13,5% у грудні .
Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.
17 грудня перший заступник голови Нацбанку розкритикувала державні банки через те, що вони надто повільно знижують свої відсоткові ставки за кредитами.
Пізніше міністр розвитку економіки Тимофій Милованов також розкритикував Національний банк за занадто консервативний рівень облікової ставки та високий курс гривні.
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Економічна правда
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