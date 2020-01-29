Милованов розповів, який ефект дасть програма "Доступні кредити 5-7-9%"

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що у довгостроковій перспективі в українську економіку надійде 8 мільярдів внутрішніх інвестицій.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Міністр виокремив довгострокові та короткострокові цілі програми.

"Короткострокові цілі — перший рік:

— Додатково 50 тисяч кредитів як результат цієї програми.

— Приблизно 90 тисяч нових робочих місць.

— Отримаємо 2 млрд внутрішніх інвестицій в українську економіку, а саме сферу мікробізнесу.

— Зниження відсоткової ставки за кредитами з 18−40% (як зараз) до 17−12% уже в 2020 році", - пише Милованов.

За словами Милованова, за 5 років, сума виданих кредитів по програмі "Доступні кредити 5-7-9%" становитиме 30 мільярдів гривень.

"Довгострокові цілі — 5 років:

— Завдяки програмі надійде 8 млрд внутрішніх інвестицій в українську економіку, а саме сферу мікробізнесу.

— Сума виданих у рамках програми кредитів складе 30 млрд грн", - заявив Милованов.

Нагадуємо:

3 грудня президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону.

14 січня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за закон про зміни до державного бюджету на 2020 рік, якими створюється Фонд розвитку підприємництва.

21 січня президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету-2020, які передбачають виділення 2 мільярдів гривень для запуску програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу.

24 січня Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого.

27 січня ПриватБанк відкрив прийом заявок підприємців і представників малого бізнесу на отримання пільгових кредитів в рамках нової державної програми стимулювання бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%".

За оцінками Міністерства фінансів взяти участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році зможуть близько 50 тисяч позичальників.