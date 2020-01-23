У наглядовій раді УЗ заявили, що не знають деталей меморандуму з Deutsche Bahn
Наглядова рада Укрзалізниці, коментуючи підписання Мінінфраструктури угоди про наміри з компанією Deutsche Bahn, заявила, що підписання документу є ініціативою і прерогативою Кабміну.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
"Щойно наглядова рада отримає більше інформації, це питання буде розглянуте", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn має намір надавати консультативні послуги Укрзалізниці, а не управляти нею.
Раніше прем'єр Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ "Укрзалізниця".
Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".
Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.
Читайте також: "Укрзалізниця" переходить під контроль німецької Deutsche Bahn?
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua