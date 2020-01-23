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У наглядовій раді УЗ заявили, що не знають деталей меморандуму з Deutsche Bahn

Четвер, 23 січня 2020, 16:58
 

Наглядова рада Укрзалізниці, коментуючи підписання Мінінфраструктури угоди про наміри з компанією Deutsche Bahn, заявила, що підписання документу є ініціативою і прерогативою Кабміну.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Щойно наглядова рада отримає більше інформації, це питання буде розглянуте", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn має намір надавати консультативні послуги Укрзалізниці, а не управляти нею.

Раніше прем'єр Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ "Укрзалізниця".

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

Читайте також: "Укрзалізниця" переходить під контроль німецької Deutsche Bahn?

Економічна правда

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