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Офіційний курс: гривня після зміцнення знову послабла

Четвер, 23 січня 2020, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 23 січня на рівні 24,33 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,98 (на 22 січня – 26,97 гривні).

Нагадуємо:

22 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 – 24,46 гривні за долар.

22 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,26 – 24,29 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 24,26 гривні за долар.

21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 – 24,34 гривні за долар.

21 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,26 – 24,29 гривні за долар.

Економічна правда

 

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