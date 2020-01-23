Офіційний курс: гривня після зміцнення знову послабла

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 23 січня на рівні 24,33 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,98 (на 22 січня – 26,97 гривні).

Нагадуємо:



22 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 – 24,46 гривні за долар.