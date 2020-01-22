Курс валют на 22 січня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

22 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,26 – 24,29 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,27 - 24,29 гривні;

Євро – 26,88 - 26,90 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,12 – 24,36 гривні. Євро купують по 26,64 гривні, продають по 27,03 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,24 - 24,29 гривні, євро - 26,82 - 26,91 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 24,26 гривні за долар.

21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 – 24,34 гривні за долар.

21 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,26 – 24,29 гривні за долар.

Економічна правда