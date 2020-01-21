Курс валют на 21 січня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 – 24,34 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,23 - 24,26 гривні;

Євро – 26,87 - 26,90 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,13 – 24,35 гривні. Євро купують по 26,63 гривні, продають по 27,03 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,16 - 24,28 гривні, євро - 26,67 - 26,91 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 21 січня на рівні 24,33 гривні за долар.

20 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,27 – 24,30 гривні за долар.

20 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 – 24,34 гривні за долар.

Економічна правда