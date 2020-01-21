Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара, але ослабла до євро

21 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,26 – 24,29 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,26 - 24,29 гривні;

Євро – 26,94 - 26,97 гривні;

Нагадуємо:

21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 – 24,34 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 21 січня на рівні 24,33 гривні за долар.

20 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,27 – 24,30 гривні за долар.

20 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 – 24,34 гривні за долар.

Економічна правда