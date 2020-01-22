Мінрегіон роз'яснив, як відбувається перерахунок платіжок за опалення

Перерахунок плати за опалення залежить виключно від вартості газу та його питомої ваги у структурі собівартості теплопостачання. Однак не всі теплокомуненерго встигли вказати знижку в квитанціях.

Про це повідомляється у офіційному роз’ясненні Мінрегіону.

У відомстві наголошують, в кінці грудня 2019 року Кабмін надав підприємствам ТКЕ можливість зменшувати розмір плати за опалення, якщо ціна газу, придбаного у відповідному місяці опалювального сезону є нижчою від ціни, що врахована у структурі тарифів.

Відсоток зменшення плати за опалення залежить виключно від вартості природного газу, врахованого у структурі діючих тарифів на послуги теплопостачання, та питомої ваги цієї складової у структурі собівартості послуги.

"Чим більша вартість газу у структурі тарифу та чим більша його питома вага, тим більший відсоток перерахунку для споживача", — наголошується в повідомленні.

За умови використання підприємством для виробництва теплової енергії інших видів палива: вугілля, дров, пелетів, електричної енергії, відсоток повернення коштів споживачеві буде менший.

У відомстві звертають увагу, що наразі не в усіх рахунках споживачів вказана різниця в тарифах, за якими здійснено перерахунок.

Це пояснюється тим, що рішення про зменшення розміру плати за теплову енергію та комунальні послуги було прийнято напередодні виставлення рахунків, тому не всі підприємства мали час на позначення в квитанціях суми наданої знижки.

У роз’ясненні наводиться приклад рахунку споживача з м. Києва з квартирою площею 48,8 кв м. Згідно з обрахунками міністерства, за грудень 2019 року споживач отримав суму перерахунку у розмірі 287,17 грн.

"Замість 1305,33 грн споживач заплатив 1018,16 (менше на 287,17 грн)", — підсумовується у роз’ясненні.

За даними Мінрегіону, станом на 17 січня 2020 року 143 підприємства ТКЕ прийняли рішення щодо зменшення розміру плати за послуги з централізованого опалення для населення.

Нагадаємо:

20 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у 124 містах України 131 підприємство теплокомуненерго здійснило перерахунок та знизило платіжки за тепло і гарячу воду до 30%, що стало можливим через зниження ринкових цін на газ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.

У кінці грудня 2019 року під час зустрічі Ради регіонів прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "платіжки" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.

Також 17 січня Антимонопольний комітет рекомендував підприємствам теплокомуненерго і органам місцевого самоврядування переглянути тарифи для населення за опалення і гарячу воду через зниження ціни на газ.

Роман Скляров, ЕП