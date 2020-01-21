НАБУ підозрює екс-очільника АМПУ у завданні збитків в понад 21 мільйон 

21 січня 2019 детективи Національного бюро повідомили колишньому начальнику Одеської філії "Адміністрації морських портів України" та ще чотирьом особам про підозру у завданні понад 21,36 млн грн збитків держкомпанії.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Слідство встановило, що підозрювані у 2015 році створили умови для перемоги у тендерах на будівництво для конкретної приватної компанії, яка не мала відповідного досвіду, і запропонувала пропозицію, яка не відповідала умовам закупівлі.

Під час виконання договору, в день фактичного початку виконання робіт, між директором компанії-переможця та директором компанії, яка здавала в оренду днопоглиблювальний караван, було підписано додаткові угоди, в яких суттєво збільшено вартість робіт.

При цьому, обидві компанії, як з'ясувало слідство, контролювала одна особа.

Наведені дії, в кінцевому підсумку, призвели до суттєвого збільшення вартості виконаних робіт, внаслідок таких дій, держава в особі ДП "АМПУ" незаконно переплатила понад 21,36 млн грн.

Також про підозру повідомлено:

чинному головному інженеру Одеської філії ДП "АМПУ"

директору приватної компанії-переможниці закупівлі

ексдиректору приватної компанії-орендатора днопоглиблювального каравану

фізичній особі, наближеній до народного депутата України VII та VIII скликань

Повідомляється, що місцезнаходження ексочільника Одеської філії ДП "АМПУ" та фізичної особи, наближеної до колишнього народного депутата, ще не встановлено.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з 3 жовтня 2016 року.

Нагадуємо:

27 грудня НАБУ, СБУ і САП провели обшуки в приміщеннях Адміністрації морських портів України, філіях та за місцем проживання посадовців в Києві, Одесі та Одеській області.

Обшуки провели у межах розслідування можливих зловживань посадовців АМПУ при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури (ч.2 ст.364 ККУ).

В Адміністрації морських портів вважають необґрунтованими припущення НАБУ про наявність можливих порушень при реалізації проєктів капітального днопоглиблення у портах Чорноморськ та Південний.

14 січня новим керівником Одеської філії Адміністрації морських портів України став Руслан Сахаутдінов.