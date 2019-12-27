В Адміністрації морських портів прокоментували обшуки

В Адміністрації морських портів вважають необґрунтованими припущення НАБУ про наявність можливих порушень при реалізації проєктів капітального днопоглиблення у портах Чорноморськ та Південний.

Про це в АМПУ заявили у відповідь на обшуки, які НАБУ, СБУ і САП провели в приміщеннях Адміністрації 27 грудня.

"Усі три публічні міжнародні тендери, переможцем яких стала китайська компанія, проводилися у системі електронних закупівель ProZorro із чітким дотриманням чинного законодавства.

Проведення відкритих тендерів дозволило залучити до участі у них провідні світові днопоглиблювальні компанії, DEME Group (Бельгія), Boskalis International B. V. (Нідерланди), Jan De Nul N.V (Бельгія) Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (Нідерланди) та зокрема й China Harbour Engineering Company Ltd (СНЕС, Китай)", - йдеться у повідомленні.

"Загальна економія, яка була досягнута завдяки проведенню відкритих тендерів по трьох проектах склала понад 500 млн грн", - підкреслили в АМПУ.

В організації переконують, що самі проєкти днопоглиблення були розроблені відповідно до планів розвитку портів Південний та Чорноморськ, пройшли необхідну за законодавством експертизу та були затверджені Кабміном.

Нагадаємо:

НАБУ, СБУ і САП провели обшуки в приміщеннях Адміністрації морських портів України, філіях та за місцем проживання посадовців в Києві, Одесі та Одеській області.

Обшуки провели у межах розслідування можливих зловживань посадовців АМПУ при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури (ч.2 ст.364 ККУ).

Економічна правда