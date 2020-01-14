Адміністрація морських портів призначила нового керівника Одеської філії

Новим керівником Одеської філії Адміністрації морських портів України став Руслан Сахаутдінов.

Про це повідомляє прес-служба АМПУ.

Зазначається, що Сахаутдінов став переможцем відкритого відбору на цю посаду. Його призначення своїм наказом затвердив міністр інфраструктури Владислав Криклій 13 січня 2020 року.

"У відборі взяли участь 20 претендентів, з яких 8 повністю відповідали вимогам до кандидатів на цю посаду.

Остаточний рейтинг претендентів складався за результатами співбесіди, де вони презентували своє бачення подальшого розвитку Одеської філії та свої практичні кроки у перші 100 днів роботи на посаді", - заявив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Руслан Сахаутдінов народився 12 січня 1981 року на Одещині. Закінчив Одеський Національний Морський Університет (факультет "Організація перевезень і управління на транспорті").

В Одеському порту працює з 2003 року. З 11 березня 2014 року і до нинішнього призначення працював заступником начальника адміністрації порту з операційної діяльності.

Економічна правда