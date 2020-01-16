Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на закритті міжбанку ослабла

Четвер, 16 січня 2020, 17:09
 

16 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,17 – 24,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,17 - 24,19 гривні;

Євро – 26,94 - 26,97 гривні;

Нагадуємо:

16 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,03 – 24,05 гривні за долар.

15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.

15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,03 – 24,05 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 16 січня на рівні 23,98 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 16 січня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки 16 січня 2020, 11:01
Закриття міжбанку: гривня трохи послабилась 15 січня 2020, 17:01
Курс валют на 15 січня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки 15 січня 2020, 11:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!