Гривня на закритті міжбанку ослабла

16 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,17 – 24,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,17 - 24,19 гривні;

Євро – 26,94 - 26,97 гривні;

Нагадуємо:

16 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,03 – 24,05 гривні за долар.

15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.

15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,03 – 24,05 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 16 січня на рівні 23,98 гривні за долар.

Економічна правда