Імпорт пального з Білорусі: в "Укртранснафті" відреагували на заяву компанії Коломойського

В "Укртранснафті" ввжають маніпулятивною заяву компанії "Укртатнафта" Ігоря Коломойського щодо планів імпортувати ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" нафтопродукти з Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Основним завданням ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", яке створене у складі дивізіону "Нафта" у жовтні минулого року відповідно до рішення НАК "Нафтогаз України", є закупівля та продаж нафтопродуктів і нафтохімічних продуктів в інтересах всіх підприємств Групи "Нафтогаз", а також ведення самостійної трейдингової діяльності", - йдеться у повідомленні.

В "Укртранснафті" підкреслюють, що операції з придбання нафтопродуктів у ТОВ "БНК-Україна" повністю відповідають вимогам чинного законодавства України та схвалені наглядовою радою "Нафтогазу".

"Вочевидь, таку вкрай негативну реакцію ПАТ "Укртатнафта" можна пояснити появою нового гравця на ринку трейдингу нафтопродуктами", - заявили у компанії.

В "Укртранснафті" також нагадали, що восени минулого року ПАТ "Укртатнафта" мала досвід закупівлі та реалізації білоруських бензинів і дизельного пального виробництва Мозирського НПЗ, а також скрапленого газу виробництва російської нафтогазової компанії "Роснефть".

Нагадаємо:

Компанія "Укртатнафта" звернулася з офіційним листом до президента Володимира Зеленського щодо участі НАК Нафтогаз у імпорті нафтопродуктів, які можуть бути пов’язані з російськими підсанкціонними компаніями.

НАК "Нафтогаз України" планує розпочати імпорт бензину і дизельного палива за річними контрактами з Білоруською нафтовою компанією (БНК).

Мова йде про два контракти між ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг" та "БНК-Україна": на закупівлю дизельного палива розрахунковою вартістю 2,99 млрд грн і бензину марки А-92 на суму 653 млн грн.

"Нафтогаз Ойл Трейдінг" було створено в жовтні 2019 року для трейдингу імпортними нафтопродуктами і ресурсом, виробленим Шебелинським заводом.

Економічна правда