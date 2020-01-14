"Укртатнафта" Коломойського просить Зеленського перешкодити імпорту пального з Білорусі

Компанія "Укртатнафта" звернулася з офіційним листом до президента Володимира Зеленського, щодо участі НАК Нафтогаз у імпорті нафтопродуктів, які можуть бути пов’язані з російськими підсанкціонними компаніями.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Йдеться про прийняте рішення щодо контракту на постачання нафтопродуктів виробництва Мозирського НПЗ від Білоруської нафтової компанії до приватної компанії ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", створеної ПАТ "Укртранснафта" відповідно до рішення НАК Нафтогаз України.

"Укртатнафта" заявляє, що Мозирський НПЗ має акціонерами російські нафтові компанії Роснефть і Газпромнефть та на 100% залежить від постачання російської нафти.

"Роснефть і Газпромнефть знаходяться під санкціями в Україні згідно рішення РНБО від 02.05.2018 року. ПАТ "Укртатнафта" вважає, що згадані вище торгівельні операції, якщо прямо не порушують закон, то є щонайменше "токсичними".

Бо були ініційовані фактично українськими державними компаніями НАК Нафтогаз України і ПАТ "Укртранснафта" з підприємствами, які мають акціонерами санкційні компанії, що сприяли анексії частини території України", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні компанії йдеться, що створення "Нафтогаз Ойл Трейдинг" слугує юридичним прикриттям, завдяки якому "Нафтогаз" и "Укртранснафта" намагаються "реалізовувати свої плани в порушення Закону України "Про нафту і газ" і Закону України "Про публічні закупівлі".

На думку компанії, НАК фактично порушує статтю 4 Закону України "Про нафту і газ" у частині реалізації нафти та нафтопродуктів, продаж яких має здійснюватися виключно на біржових аукціонах.

Також, за словами прес-служби ПАТ "Укртранснафта" зацікавлена в збільшенні обсягів постачання нафти на Кременчуцький НПЗ, але натомість створила приватне підприємство і погодила заключення ним безальтернативного контракту з іноземним постачальником нафтопродуктів, навіть не звернувшись за ціновою пропозицією до вітчизняного виробника.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" планує розпочати імпорт бензину і дизельного палива за річними контрактами з Білоруською нафтовою компанією (БНК).

Мова йде про два контракти між ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг" та "БНК-Україна": на закупівлю дизельного палива розрахунковою вартістю 2,99 млрд грн і бензину марки А-92 на суму 653 млн грн.

"Нафтогаз Ойл Трейдінг" було створено в жовтні 2019 року для трейдингу імпортними нафтопродуктами і ресурсом, виробленим Шебелинським заводом.

Економічна правда