"Нафтогаз" створює компанію для трейдингу нафтопродуктами

НАК "Нафтогаз України" схвалила створення в рамках дивізіону "Нафта" нової компанії "Нафтогаз Ойл Трейдінг", яка буде спеціалізуватися на трейдингу продуктів нафтопереробки.

Про це йдеться в рішенні правління НАКу як акціонера "Укртранснафти" від 3 жовтня, пише Enkorr.

Статутний капітал нової компанії буде належати АТ "Укртранснафта" - компанії, на основі якої створювався дивізіон "Нафта". Компанія буде торгувати як імпортними нафтопродуктами, так і ресурсом, виробленим Шебелинським заводом.

"Нафтогаз Ойл Трейдінг" буде закуповувати/продавати всі обсяги нафтопродуктів і нафтохімії в рамках групи "Нафтогаз", - поінформував заступник голови дивізіону з комерційних питань Сергій Федоренко.

Як повідомлялося, в кінці серпня "Укргазвидобування" підписало контракт з спецімпортером білоруських нафтопродуктів ТОВ "БНК-Україна" на поставку 20 тис. т дизельного палива на місяць. За наявною інформацією, договір розрахований до кінця 2019 року, з можливістю продовження.

Нагадаємо:

АТ "Укргазвидобування" володіє одним з двох працюючих в Україні НПЗ - Шебелинським - з річним обсягом переробки сировини близько 500 тисяч тонн. У 2018 році Шебелинський завод виробив 130,6 тисяч тонн бензину, 85,1 тисяч тонн - ДТ, 31,3 тисяч тонн - мазуту.

Основний обсяг ДТ використовується для потреб виробничих підрозділів "Укргазвидобування", частина реалізується через відкриті біржові торги.

У 2019 році Шебелинський ГПЗ разом з відділом реалізації нафтопродуктів УГД увійшов до дивізіону "Нафта" НАК "Нафтогаз України". Ключовим напрямком діяльності дивізіону повинен стати трейдинг.