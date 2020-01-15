ДБР домоглося в суді арешту компаній і ділянок Укрбуду Микитася

Печерський суд Києва за клопотанням Державного бюро розслідувань арештував корпоративні права і земельні ділянки компанії-забудовника Укрбуд

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на ухвали суду.

Ухвалами суду арештовано ділянки за адресами – в Дарницькому районі по вул. Бориспільська, 18, в Подільському районі в урочищі Гончарі-Кожум’яки, у Печерському районі по вул. Звіринецька, 72 . Всього – 15,4 га землі.

Також арештовано корпоративні права ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" і ТОВ "Укрбуд девелопмент".

Державне бюро розслідувань з 12.08.2019 розслідує кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний момент посилання на рішення суду (крім ділянки по вул.Бориспільська) неактивні.

За версією слідства, службові особи замовника будівництва ТОВ "Укрбуд девелопмент", ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" з генеральним підрядником ТОВ "Спецбуд – плюс" в порушення вимог закону і заборони на проведення будівельно-монтажних робіт, залучають кошти громадян і юридичних осіб для фінансування будівництва, а потім заволодівають грошима, виводячи в готівку через підконтрольних фізичних осіб.

Прокурор вказує, що на даний час на багатьох будівельних майданчиках будівництво призупинено, строки введення в експлуатацію об’єктів переносяться на рік і більше.

Понад 13 000 сімей інвесторів, які придбали житло в 26 житлових комплексах Києва, що будуються під егідою Державної будівельної корпорації " Укрбуд", вважають, що призупинення будівництва та перенесення строків введення в експлуатацію об’єктів на рік і більше, сталось у зв’язку з розкраданням грошових коштів інвесторів.

Нагадуємо:

Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

4 жовтня Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн грн.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".

22 жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу від 5,5 до 80 мільйонів гривень.

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною