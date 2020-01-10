Вітренко розповів, скільки коштує українська ГТС

Після відділення газотранспортної системи від управління "Нафтогазу" і її передачі, "Нафтогаз" може отримати від компанії Магістральні газопроводи України більше 180 мільярдів гривень протягом 10 років.

Про це повідомив виконавчий директор Нафтогаз Юрій Вітренко в інтерв'ю Ліга.Бізнес.

"Принцип дуже простий: Оператор буде віддавати нам частину свого прибутку. Він буде покривати всі свої витрати і робити всі необхідні капіталовкладення, а те, що буде залишатися - розподіляється і частина від цієї суми піде нам.

За ГТС Нафтогаз може отримати більше 180 млрд грн. Цю суму можуть виплатити за десять років", - заявив Вітренко.

Також топ-менеджер повідомив, що доля української ГТС після завершення транзитного контракту буде залежати від ряду факторів.

"Це буде залежати від багатьох факторів, наприклад, від попиту на тому ж європейському ринку і від будівництва альтернативних газопроводів (в обхід території України. - ред.)", - резюмував Вітренко.

Нагадуємо:

Після тимчасового зниження транзиту до 35-45 мільйонів кубометрів на добу, транзит російського газу територією України поступово виходить на заплановані обсяги в 100 мільйонів кубометрів на добу.

Також голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон розраховує, що українська й російська сторони з часом зможуть повернутися до питання зберігання Росією газу в українських підземних сховищах.

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