Оператор ГТС розраховує, що Україна зможе знову зберігати російський газ
Четвер, 9 січня 2020, 13:15
Голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон розраховує, що українська й російська сторони з часом зможуть повернутися до питання зберігання Росією газу в українських підземних сховищах.
Джерело: прес-конференція Макогона в агентстві "Інтерфакс-Україна" у Києві
Пряма мова: "Я сподіваюся, що у зв'язку з прогресом у відносинах із "Газпромом", можливо, ми повернемося до питання співпраці у сфері зберігання газу в наших ПСГ".
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