Оператор ГТС розраховує, що Україна зможе знову зберігати російський газ

Голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон розраховує, що українська й російська сторони з часом зможуть повернутися до питання зберігання Росією газу в українських підземних сховищах.

Джерело: прес-конференція Макогона в агентстві "Інтерфакс-Україна" у Києві

Пряма мова: "Я сподіваюся, що у зв'язку з прогресом у відносинах із "Газпромом", можливо, ми повернемося до питання співпраці у сфері зберігання газу в наших ПСГ".

Українська правда