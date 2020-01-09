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Транзит російського газу виходить на заплановані обсяги – Оператор ГТС

Четвер, 9 січня 2020, 10:31
 

Після тимчасового зниження транзиту до 35-45 мільйонів кубометрів на добу, транзит російського газу територією України поступово виходить на заплановані обсяги в 100 мільйонів кубометрів на добу.

Про це повідомив голова "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон у Facebook.

"Поступово виходимо на заплановані обсяги транзиту - за 8 січня транзит перевищив 100 млн куб. м на добу. Заявки на транзит виконуються в повному обсязі", - написав він.

Нагадуємо:

5 січня стало відомо, що незважаючи на тимчасове зниження обсягів прокачування російського газу через Україну Оператор ГТС в повному обсязі отримав оплату за свої послуги від "Газпрому".

3 січня Оператор ГТС повідомив, що починаючи з 7:00 1 січня, всі заявки "Газпрому" виконуються в повному обсязі - газ з РФ до країн ЄС і Молдови транспортується в режимі 35-45 млн кубометрів на добу.

"Разом з тим нам повністю оплачуються добові потужності на відповідних вхідних та вихідних точках із розрахунку заброньованого на 2020 рік обсягу 65 млрд кубів", - заявили в прес-службі.

Україна в 2019 році збільшила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 3,2% (на 2,806 млрд кубів) порівняно з 2018 роком - до 89 млрд 585,9 млн куб. м.

Економічна правда





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