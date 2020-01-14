Споживчий кошик: зростання зарплат в Україні випередило зростання цін

В Україні з 2020 року вартість мінімального продовольчого кошика склала 42,1% від мінімальної зарплати (минулорічний показаник 45,4%) - це означає, що зарплати в Україні зросли більше ніж ціни.

Про це повідомляють дослідження ресурсу Picodi.com.

Автори дослідження створили для дослідження продовольчий кошик з 8 позицій: хліб, молоко, яйця, рис, сир, м'ясо, фрукти і овочі.

Повідомляється, що продукти з кошика задовольняють мінімальну потребу дорослої людини в поживних речовинах.

Ціни продуктів, використані в цьому дослідженні, взяті з сайту numbeo.com, де збираються тисячами користувачів з усього світу.

На початку 2020 року вартість продуктів з цього списку виглядає наступним чином:

- Молоко (10 літрів) - 229 грн

- Хліб (10 буханок) - 121 грн

- Рис (1,5 кг) - 38 грн

- Яйця (20 шт.) - 48 грн

- Сир (1 кг) - 170 грн

- М'ясо (6 кг) - 709 грн

- Фрукти (6 кг) - 151 грн

- Овочі (8 кг) - 133 грн

Ціна продовольчого кошика з такими продуктами - 1599 гривень. За даними дослідження, це на 4,92% більше минулорічної суми.

Також в дослідженні порівняли вартість одних і тих же продуктів в різних країнах і перевірили, який відсоток від доходу буде віддавати за базову продуктову корзину людина, яка отримує "мінімалку".

У цьому рейтингу Україна посіла 40 місце. Найвигідніше співвідношення цін на продукти до мінімальної зарплати в Австралії, Великобританії і Ірландії.

Там продуктовий кошик становить від 7 до 7,3% від місцевої мінімальної оплати праці.

Позаду України в цьому рейтингу розташувалися Білорусь (42 місце), Росія (44 місце) і Молдова (45 місце).

Нагадуємо:

У 2020 році мінімальна заробітна плата в Україні зросла на 13,2%, в рейтингу зростання "мінімалок" в світі Україна посіла 15-е місце з 54-х країн.

Уперше з 2008 року мінімальна зарплата в Україні у доларовому еквіваленті перевищила "мінімалку" у РФ та Білорусі.

З 1 січня розмір мінімальної заробітної плати становить 4723 гривні, а прожиткового мінімуму – 2027 гривень.