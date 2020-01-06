Мінімальна зарплата в Україні у доларовому еквіваленті перевищила "мінімалку" у РФ і Білорусі

Уперше з 2008 року мінімальна зарплата в Україні у доларовому еквіваленті перевищила "мінімалку" у РФ та Білорусі.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук.

Він зазначив, що з 1 січня "мінімалка" в Україні зросла до 4 723 грн, або до 199 доларів в еквіваленті за курсом на початок року.

У Росії станом на 1 січня мінімальна зарплата становить 12 130 рублів, за офіційними курсами НБУ та Центробанку РФ, це 199,4 та 195,9 доларів відповідно.

"Мінімалка" в Білорусі становить 375 білоруських рублів або 177,7 доларів.

У євро мінімальна зарплата в Україні становить 178,75 євро, в РФ - 174,84 євро, а в Білорусі - 159,29 євро.

За словами Ніколайчука, є кілька факторів, що дозволили статись такій ситуації.

"По-перше, українська економіка з 2016 року демонструє досить стійкі темпи зростання ВВП, поступо пришвидшуючи їх (нагадаю, що у ІІ і ІІІ кварталах 2019 року вони перевищили 4%)", - написав заступник міністра.

Другим фактором він назвав "підігрівання" ринку праці завдяки міграції.

"По-третє, підвищення соціальних стандартів з 2016 року відбувається дещо швидшими темпами порівняно зі зростанням економіки, що є природним процесом з урахуванням значного просідання доходів найвразливіших верств населення протягом кризи 2014-15 років, переходом на ринкові засади встановлення тарифів на послуги ЖКГ і намагання влади знизити диференціацію доходів населення", - додав Ніколайчук.

Нагадаємо:

З 1 січня розмір мінімальної заробітної плати становить 4723 гривні, а прожиткового мінімуму – 2027 гривень.

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