Рейтинг зростання мінімальних зарплат у світі: Україна на 15-му місці

У 2020 році мінімальна заробітна плата в Україні зросла на 13,2%, в рейтингу зростання "мінімалок" в світі Україна посіла 15-е місце з 54-х країн.

Про це повідомляють дослідження ресурсу Picodi.com.

У Білорусі зростання склало - 13,6%, в Польщі - 14,9%, в Росії - 7,5%, а в Німеччині - 1,9%.

Повідомляється, що в 2020 році найбільше зростання "мінімалки" був зафіксований в Нігерії (64,8%).

Однак в перерахунку на долари рівень гарантованої мінімальної оплати залишається одним з найнижчих в світі (74 дол.).

У деяких країнах, таких як США, Іспанія, ПАР і Латвія, мінімальна зарплата не змінилася з 2019 року.

У Казахстані мінімальна оплата праці також залишилася колишньою, але сума, одержувана працівником на руки, знизилася через підвищення страхового внеску з цього року.

Методологія.

У дослідженні порівнювалися найостанніші дані про мінімальний розмір оплати праці з даними на січень 2019 року.

Автори не враховували країни, в яких розмір заробітної плати визначається профспілками і в яких немає загальнонаціональної мінімальної зарплати.

Для країн, де уряд встановлює диференційовану мінімальну заробітну плату для окремих адміністративних одиниць (Канада, В'єтнам, Таїланд), автори розрахували і використовували середнє арифметичне.

Сума після сплати податків була отримана за допомогою місцевих податкових калькуляторів.

Для конвертації валют використовувався середній курс Google Finance за четвертий квартал 2019 р

Нагадуємо:

Уперше з 2008 року мінімальна зарплата в Україні у доларовому еквіваленті перевищила "мінімалку" у РФ та Білорусі.

З 1 січня розмір мінімальної заробітної плати становить 4723 гривні, а прожиткового мінімуму – 2027 гривень.