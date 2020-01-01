В Україні зросли "мінімалка" та прожитковий мінімум

З 1 січня розмір мінімальної заробітної плати становить 4723 гривні, а прожиткового мінімуму – 2027 гривень.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Із 1 січня набуває чинності новий кошторис країни, який депутати ухвалили ще 14 листопада.

Відповідно до закону, з нового року прожитковий мінімум збільшиться на 162 гривні та становитиме 2 027 гривень (загальний показник). Бюджет також передбачає "зростання мінімуму" — з 2 027 грн у січні 2020-го до 2 189 грн на кінець року:

з 1 січня – 2102 грн;

з 1 липня – 2197 грн;

з 1 грудня – 2270 грн.

У той же час, 11 грудня Кабмін схвалив законопроєкт, який скасовує прив’язку показника прожиткового мінімуму до зарплат, штрафів та інших виплат.

"Раніше кожне підвищення прожиткового мінімуму додавало кошти не лише тим, хто їх потребував. Підвищення автоматично збільшувало державні платежі, штрафи, плату за певні види державних послуг тощо", — пояснив прем’єр Олексій Гончарук.

За його словами, прийняття законопроєкту дозволить у подальшому збільшити "мінімум" до 4 200 грн.

Бюджет-2020 також передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 грн. Цей показник зросте на 550 грн, або на 13%. За 3 роки — з 2017-го по 2019-й рік — мінімальна заробітна плата збільшилась на 2 573 грн.

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Економічна правда