Курс валют на 10 січня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 – 24,12 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,96 - 23,98 гривні;
Євро – 26,58 - 26,61 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,90 – 24,28 гривні. Євро купують по 26,38 гривні, продають по 26,93 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,08 - 24,20 гривні, євро - 26,53 - 26,80 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 28 копійок, встановивши його на 10 січня на рівні 24,11 гривні за долар.
9 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.
9 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.
Економічна правда
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