Курс валют на 10 січня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 – 24,12 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,96 - 23,98 гривні;

Євро – 26,58 - 26,61 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,90 – 24,28 гривні. Євро купують по 26,38 гривні, продають по 26,93 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,08 - 24,20 гривні, євро - 26,53 - 26,80 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 28 копійок, встановивши його на 10 січня на рівні 24,11 гривні за долар.

9 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.

9 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.

Економічна правда