Гривня ще більше здешевшала до долара та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 28 копійок, встановивши його на 10 січня на рівні 24,11 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,79 (на 9 січня – 26,49 гривні).

Нагадуємо:

9 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.

9 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.

Економічна правда