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Гривня ще більше здешевшала до долара та євро

П'ятниця, 10 січня 2020, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 28 копійок, встановивши його на 10 січня на рівні 24,11 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,79 (на 9 січня – 26,49 гривні).

Нагадуємо:

9 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.

9 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.

Економічна правда

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