Курс валют на 9 січня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

9 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,10 - 24,13 гривні;

Євро – 26,79 - 26,82 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,82 – 24,26 гривні. Євро купують по 26,33 гривні, продають по 26,91 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,13 - 24,26 гривні, євро - 26,53 - 26,91 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 9 січня на рівні 23,83 гривні за долар.

8 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,84 – 23,88 гривні за долар.

8 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 - 24,0 гривні за долар

Економічна правда