Закриття міжбанку: долар продовжує дорожчати
9 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,09 - 24,12 гривні;
Євро – 26,76 - 26,79 гривні;
Нагадуємо:
9 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 9 січня на рівні 23,83 гривні за долар.
8 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,84 – 23,88 гривні за долар.
8 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 - 24,0 гривні за долар
Економічна правда
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