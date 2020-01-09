Закриття міжбанку: долар продовжує дорожчати

9 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,09 - 24,12 гривні;

Євро – 26,76 - 26,79 гривні;

Нагадуємо:

9 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 9 січня на рівні 23,83 гривні за долар.

8 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,84 – 23,88 гривні за долар.

8 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 - 24,0 гривні за долар

Економічна правда