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Гривня на міжбанку утримує позиції

Понеділок, 9 грудня 2019, 17:38

9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,70 - 23,72 гривні;

Євро – 26,24 - 26,26 гривні;

Нагадаємо:

9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, залишивши його на 9 грудня на рівні 23,72 за долар, що є максимальним показником майже за 4 роки.

6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 - 23,72 гривні за долар.

6 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,82 – 23,85 гривні за долар.

Економічна правда

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