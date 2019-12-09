Гривня на міжбанку утримує позиції
9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,70 - 23,72 гривні;
Євро – 26,24 - 26,26 гривні;
Нагадаємо:
9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні, залишивши його на 9 грудня на рівні 23,72 за долар, що є максимальним показником майже за 4 роки.
6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 - 23,72 гривні за долар.
6 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,82 – 23,85 гривні за долар.
Економічна правда
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