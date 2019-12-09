Гривня на міжбанку утримує позиції

9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,70 - 23,72 гривні;

Євро – 26,24 - 26,26 гривні;

Нагадаємо:

9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, залишивши його на 9 грудня на рівні 23,72 за долар, що є максимальним показником майже за 4 роки.

6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 - 23,72 гривні за долар.



6 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,82 – 23,85 гривні за долар.

Економічна правда