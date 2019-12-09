Курс валют на 9 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,66 - 23,68 гривні;

Євро – 26,17 - 26,20 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,55 – 23,76 гривні. Євро купують по 25,97 гривні, продають по 26,34 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,65 - 23,97 гривні, євро - 26,12 - 26,21 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, залишивши його на 9 грудня на рівні 23,72 за долар, що є максимальним показником майже за 4 роки.

6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 - 23,72 гривні за долар.



6 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,82 – 23,85 гривні за долар.

Економічна правда