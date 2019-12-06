Курс валют на 6 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
6 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,82 – 23,85 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,70 - 23,72 гривні;
Євро – 26,32 - 26,34 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,63 – 23,84 гривні. Євро купують по 26,11 гривні, продають по 26,46 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 23,85 - 23,77 гривні, євро - 26,27 - 26,34 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 6 грудня на рівні 23,87 гривні за долар.
5 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,88 – 23,90 гривні за долар.
5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,82 – 23,85 гривні за долар.
Економічна правда
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