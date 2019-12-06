Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 - 23,72 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,70 - 23,72 гривні;

Євро – 26,21 - 26,23 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 6 грудня на рівні 23,87 гривні за долар.

6 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,82 – 23,85 гривні за долар.

5 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,88 – 23,90 гривні за долар.

5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,82 – 23,85 гривні за долар.

Економічна правда