Криклій повідомив, хто в МІУ відповідатиме за авіацію і залізницю

Перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович відповідатиме в МІУ за залізницю і "Укрпошту", а заступник міністра Олег Ющенко - за авіаційний транспорт.

Про це в інтерв'ю ЦТС розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Дмитро Абрамович - перший заступник, досвідчений бюрократ, в хорошому сенсі цього слова. Буде відповідати за залізницю і "Укрпошту"... Олег Ющенко відповідатиме за всі питання, пов'язані з державно-приватним партнерством, зі сфер - за авіацію", - пояснив міністр.

Він також нагадав, що за автодорожню сферу і безпеку дорожнього руху відповідає Наталія Форсюк.

Крім того, чиновник повідомив, що є "поки що вакантна позиція заступника, який повинен відповідати за діджитал рішення, кіберзахист і поштові послуги".

При цьому, судячи з риторики міністра, перерозподіл обов'язків у керівництві МІУ щодо управління галузями транспорту поки не є остаточним.

Так, Криклій заявив: "Море поки залишаю за собою. Хоча насправді ще вирішу, який з великих блоків краще залишити собі - море або залізницю".

Нагадуємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова вже на наступному тижні.



Нещодавно Кравцов заявив, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".



Цьому передувала заява міністра енергетики Олексія Оржеля, щодо політичного рішення про зміну керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогазу та Укренерго.



Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що очікує кадрових рішень від наглядової ради "Укрзалізниці" до кінця 2019 року.