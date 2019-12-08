Керувати УЗ не обов'язково повинен залізничник – Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів про своє бачення того, хто може очолити "Укрзалізницю", якщо там відбудеться зміна керівництва.

Про це він заявив в інтерв'ю ЦТС.

За його словами, це не обов'язково може бути залізничник, але в команді глави УЗ такі люди мають бути.

На питання журналіста чи повинен керівником УЗ бути залізничник, Криклій відповів: "І так, і ні. Це те саме, що говорити, що тут, на моєму місці, повинен бути глибокий транспортник. Ні я, ні Омелян, ні Пивоварський... ніхто не був глибоким транспортником. І все працювало. І буде тільки краще".

"Так, в команді глави компанії точно повинні бути залізничники. Але менеджер - це той, хто з тих рішень, які тобі пропонують професіонали, в тому числі залізничники, може приймати найбільш правильні", - додав міністр.

При цьому він вважає, що це не обов'язково повинен бути громадянин України, але уточнює: "Можуть бути і експати. Але проблема в тому, що експати не знають наших проблем, тому перетворюються в красивий, суперграмотний фасад. Тому, якщо на вищому і середньому рівні немає людей, які розуміють хто, є хто, то це перетворюється у велику проблему".

Нагадуємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова вже на наступному тижні.



Нещодавно Кравцов заявив, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".



Цьому передувала заява міністра енергетики Олексія Оржеля, щодо політичного рішення про зміну керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогазу та Укренерго.



Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що очікує кадрових рішень від наглядової ради "Укрзалізниці" до кінця 2019 року.