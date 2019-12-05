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Курс валют на 5 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Четвер, 5 грудня 2019, 11:02

5 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,88 – 23,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,87 - 23,90 гривні;

Євро – 26,46 - 26,49 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,78 – 23,97 гривні. Євро купують по 26,22 гривні, продають по 26,59 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,87 - 23,89 гривні, євро - 26,37 - 26,47 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 5 грудня на рівні 23,94 гривні за долар.

4 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,94 – 23,96 гривні за долар.

4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,88 – 23,90 гривні за долар.

Економічна правда

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