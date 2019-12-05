Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,82 – 23,85 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,82 - 23,85 гривні;

Євро – 26,44 - 26,47 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 5 грудня на рівні 23,94 гривні за долар.

5 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,88 – 23,90 гривні за долар.

4 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,94 – 23,96 гривні за долар.

4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,88 – 23,90 гривні за долар.

Економічна правда