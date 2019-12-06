Гончарук про менеджмент УЗ: я очікую, що до кінця року ситуація зміниться

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук очікує кадрових рішень від наглядової ради Укрзалізниці до кінця 2019 року.

Про це він повідомив під час виступу у парламенті.



"Там (в Укрзалізниці - ЕП) ситуація дуже складна, там багато корупції.

...Проте існує незалежна наглядова рада, яка впливає на менеджмент безпосередньо.

Ми як уряд зверталися до наглядової ради для того, щоб вони переглянули ефективність роботи менеджменту УЗ і прийняли відповідні кадрові рішення", - заявив очільник уряду.

"Я очікую, що вже до кінця цього року ситуація в УЗ серйозно зміниться", - резюмував він.

Нагадуємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова вже на наступному тижні.



Нещодавно Кравцов заявив, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".



Цьому передувала заява міністра енергетики Олексія Оржеля, щодо політичного рішення про зміну керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогазу та Укренерго.

Економічна правда