Міжбанк: гривня продовжує впевнено зміцнюватися

4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,88 – 23,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,88 - 23,90 гривні;

Євро – 26,50 - 26,52 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 4 грудня на рівні 23,93 гривні за долар.

4 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,94 – 23,96 гривні за долар.

3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,94 – 23,96 гривні за долар.

3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 – 23,95 гривні за долар.

Економічна правда