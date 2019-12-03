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Гривня на міжбанку утримує позиції

Вівторок, 3 грудня 2019, 17:28

3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,94 – 23,96 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,94 - 23,96 гривні;

Євро – 26,53 - 26,55 гривні;

Нагадаємо:

3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 – 23,95 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 3 грудня на рівні 23,96 гривні за долар.

2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,96 – 23,99 гривні за долар.

2 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 – 23,95 гривні за долар.

Економічна правда

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