Гривня на міжбанку утримує позиції
3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,94 – 23,96 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,94 - 23,96 гривні;
Євро – 26,53 - 26,55 гривні;
Нагадаємо:
3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 – 23,95 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 3 грудня на рівні 23,96 гривні за долар.
2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,96 – 23,99 гривні за долар.
2 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 – 23,95 гривні за долар.
Економічна правда
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