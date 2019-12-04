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Курс валют на 4 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Середа, 4 грудня 2019, 11:12

4 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,94 – 23,96 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,93 - 23,95 гривні;

Євро – 26,51 - 26,53 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,82 – 24,04 гривні. Євро купують по 26,27 гривні, продають по 26,62 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,88 - 23,95 гривні, євро - 26,39 - 26,61 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 4 грудня на рівні 23,93 гривні за долар.

3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 – 23,95 гривні за долар.

3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,94 – 23,96 гривні за долар.

Економічна правда

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