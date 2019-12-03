Курс валют на 3 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 – 23,95 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,92 - 23,94 гривні;

Євро – 26,50 - 26,52 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,82 – 24,01 гривні. Євро купують по 26,21 гривні, продають по 26,57 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,92 - 23,93 гривні, євро - 26,35 - 26,43 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 3 грудня на рівні 23,96 гривні за долар.

2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,96 – 23,99 гривні за долар.

2 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 – 23,95 гривні за долар.

Економічна правда