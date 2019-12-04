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Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара

Середа, 4 грудня 2019, 09:06

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 4 грудня на рівні 23,93 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,50 (на 3 грудня – 26,41 гривні).

Нагадаємо:

3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,94 – 23,96 гривні за долар.

3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 – 23,95 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 3 грудня на рівні 23,96 гривні за долар.

2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,96 – 23,99 гривні за долар.

2 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 – 23,95 гривні за долар.

Економічна правда

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