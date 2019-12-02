Курс гривні на 2 грудня: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,96 – 23,99 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,95 - 23,97 гривні;
Євро – 26,38 - 26,40 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,87 – 24,05 гривні. Євро купують по 26,18 гривні, продають по 26,51 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 23,95 - 23,99 гривні, євро - 26,33 - 26,41 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 2 грудня на рівні 23,97 гривні за долар, що є максимальним показником з початку 2016 року.
29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,96 – 23,99 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 24,03 гривні за долар.
Економічна правда
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