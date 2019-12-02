Гривня утримує позиції на міжбанку
Понеділок, 2 грудня 2019, 17:06
2 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 – 23,95 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США — 23,93 - 23,95 гривні;
Євро – 26,43 - 26,45 гривні;
Нагадуємо:
2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,96 – 23,99 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 2 грудня на рівні 23,97 гривні за долар, що є максимальним показником з початку 2016 року.
Економічна правда
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