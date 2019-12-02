У Фонді держмайна розповіли, коли планують продати Одеський припортовий завод
Очікувана дата продажу Одеського припортового заводу - кінець 2020 року.
Про це під час ІІ Саудівсько-українського аграрного бізнес-інвестиційного форуму заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає AgroPolit.
"Щодо Одеського припортового заводу, то там поміняли директора і наглядову раду. Є проблеми з боргами, які накопичені у попередні роки, але є план, як очистити цей актив і вивести його на продаж. Очікувана дата продажу: кінець наступного року", – підкреслив Сенниченко.
Нагадаємо:
Суд зобов'язав "Одеський припортовий завод" виплатити НАК "Нафтогаз України" 2,227 мільярда гривень заборгованості за спожитий природний газ за двома договорами від 2016 року.
В липні Одеський припортовий завод отримав нових членів наглядової ради.
На початку серпня Одеський припортовий завод, який простоював з квітня 2018 року, почав запуск виробництва аміаку і карбаміду.
Одеський припортовий завод випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.
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