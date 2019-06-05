Кабмін не має повноважень для контролю над “Нафтогазом” — Рахункова палата

Кабінет Міністрів фактично не наділений повноваженнями щодо безпосереднього управління об’єктами державної власності. Таких висновків дійшли фахівці Рахункової палати.

Про це йдеться в звіті про результати аналізу ефективності управління корпоративними правами держави у нафтогазовому комплексі за 2019 рік, який проаналізувала журналіст експертної організації StateWatch Ольга Євстігнєєва.

Реєстр корпоративних прав держави, розпорядником якого є Фонд державного майна, містить неповні та недостовірні дані про корпоративні права держави у статутному капіталі НАК "Нафтогаз". При цьому видатки на зарплати в національній компанії необгрунтовано зростають.

Це призвело до несвоєчасного або відсутнього затвердження фінансових звітів та планів: протягом одинадцяти місяців 2016 року, майже семи місяців 2017 року та увесь 2018 рік компанія "Нафтогаз" функціонувала і здійснювала видатки у ручному режимі та на власний розсуд, резюмують аудитори.

Неналежне планування спричинило щорічне перевищення фактичних витрат "Нафтогазу" над запланованими. Так, фактичні витрати у 2016 році перевищили заплановані на 139,5 млрд грн, а у 2017 році – на 215,5 млрд гривень.

Витрати стосувались в тому числі формування умов оплати праці та винагороди працівників і керівного складу НАК "Нафтогаз" є непрозорим та не враховує фінансово-економічного стану галузі й економіки країни в цілому.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника НАК "Нафтогаз" перевищила відповідний показник по Україні у 2016 році у 10 разів (в грудні 2016 року середньомісячна заробітна плата по Україні становила 6475 грн), у 2017 році – в 9,6 раза (в грудні 2017 року – 8777 гривень). Запланована Компанією у 2018 році середньомісячна заробітна плата на одного працівника в 15 разів перевищує середньомісячну заробітну плату по Україні (у грудні 2018 року – 10573 гривень).

Встановити правомірність виплат премій та винагород адміністративному та управлінському персоналу компанії не вдалося через неможливість вивчення первинних фінансових документів.

А через відтерміновану сплату дивідендів у 2018 році до державного бюджету вчасно не надійшло 17,69 млрд гривень.

Кабінетом Міністрів в порушення вимог статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" прийнято розпорядження, яким передбачено залишити до серпня 2018 року нерозподіленою частину прибутку компанії "Нафтогаз" до прийняття окремого рішення.

Це рішення Уряду створило передумови для нанесення Компанії матеріальних збитків на суму 2,55 млрд грн пені, яку відповідно до законодавства у таких випадках нараховувало Мінекономрозвитку - ідеться у звіті.

При цьому варто зазначити, що у 2016–2017 роках та І півріччі 2018 року НАК "Нафтогаз" сплатив на рахунки держави 92,85 млрд гривень податків, зборів та платежів.

Також аудитори зазначають, що свідомі дії посадових осіб компанії при плануванні діяльності на 2016 і 2017 роки призвели до заниження показників планового доходу на 8,08 млрд гривень.

При складанні фінансового плану на 2016 рік (хоча фінплан затверджено в кінці бюджетного періоду, тобто фактичні показники фінансово- господарської діяльності були наявні) плановий дохід від реалізації продукції занижено на 6,92 млрд грн, на 2017 рік – на 1,16 млрд гривень.

За І півріччя 2018 року компанія отримала 106,83 млрд грн чистого доходу від реалізації продукції, що на 0,35 відсотків менше від прогнозованого.

І хоча діяльність компанії з 2016 року є прибутковою коефіцієнт покриття в цілому мав тенденцію до незначного зростання (з 1,24 на початок 2016 року до 1,34 на кінець 2017 року).

Спостерігається відволікання коштів у дебіторську заборгованість (зросла на 60,2 відс.), що може свідчити про неефективне управління активами.

Значне збільшення поточних зобов’язань за залученими кредитами (зросли в 2,2 раза) спричиняє зниження коефіцієнта фінансової стійкості (з 3,93 на початок 2016 року до 2,46 на кінець 2017 року), що вказує на погіршення можливості покриття власним капіталом отриманих позикових коштів.

Також є стійкою тенденція до зниження коефіцієнта платоспроможності (з 0,79 на початок 2016 року до 0,68 на кінець 2017 року), що свідчить про зростання залежності від зовнішніх запозичень.

Ступінь зносу основних засобів НАК "Нафтогаз" хоч і знаходиться в межах нормативного значення, проте має стійку тенденцію до збільшення у відсотках (в цілому з початку 2016 року до кінця 2017 зростання в 4,8 раза).

Вищі в рази темпи зростання вартості зносу (у 6,5 раза) ніж первісної вартості основних засобів (у 1,4 раза) вказують на зниження рівня придатності основних засобів, що характеризує погіршення їх технічного стану.

Також аудитори зазначили,що проведення аудиту було заблоковано шляхом створення штучних перешкод у роботі посадовими особами компанії "Нафтогаз", тому необхідні дані отримані від Мінекономрозвитку, Кабінету Міністрів, ДФС,тощо.

При цьому аудитори вказують на правову колізію, коли Законом України "Про акціонерні товариства" не визначено механізмів контролю держави за діяльністю державних акціонерних товариств та державних холдингових компаній, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів.

Економічна правда