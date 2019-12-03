IKEA знову перенесла відкриття першого магазину в Києві

Корпорація IKEA має намір відкрити перший магазин у Києві після запуску електронної комерції, який запланований на весну 2020 року.

Про це в IKEA повідомили в коментарі НВ Бізнес.

"Для того, щоб якомога швидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами доступними якомога більшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спочатку запустити електронну комерцію. Очікувана дата запуску – весна 2020 року", – заявили в IKEA.

"У той же час IKEA підтверджує свою прихильність Україні та планує відкрити перший фізичний магазин в Києві якомога швидше, після запуску електронної комерції", – поінформували в компанії.

В IKEA додали, що нададуть додаткову інформацію, як тільки вона буде доступна.

Нагадуємо:

Спочатку IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет в ТРЦ Ocean Mall.

Однак через перенесення терміну здачі ТРЦ в експлуатацію, IKEA почала шукати у Києві чотири пункти видачі замовлень площею близько 500 кв. м кожен.

Згодом IKEA підписала договір на відкриття магазину площею близько 6 тисяч квадратних метрів у ТРЦ Blockbuster Mall.

2 липня IKEA запустила веб-сайт для українських споживачів, а також почала підбір персоналу для свого першого магазина міського формату в столиці.