IKEA відкриє перший магазин у ТРЦ Blockbuster Mall

Нідерландська компанія зі шведським корінням IKEA підписала договір на відкриття магазину площею близько 6 тисяч квадратних метрів у ТРЦ Blockbuster Mall Вагіфа Алієва.

Про це виданню "Новое время" розповіли одразу три джерела - два директори девелоперських компаній і консультант із нерухомості.

"У приміщенні, де відкриється IKEA, проводяться зміни з урахуванням вимог мережі", - повідомив директор девелоперської компанії, який захотів залишитись неназваним.

Глава наглядової ради компанії Мандарин Плаза (курує проекти Алієва) Олександр Черницький пообіцяв надати коментар пізніше.

Зазначається, що загальна площа ТРЦ Blockbuster Mall становитиме близько 350 тис. кв. м, із яких близько 100 тис. кв. м - розважальна зона.

Нагадаємо:

Спочатку IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет в ТРЦ Ocean Mall, будівництвом якого також займається Алієв.

Однак через перенесення терміну здачі ТРЦ в експлуатацію, IKEA почала шукати у Києві чотири пункти видачі замовлень площею близько 500 кв. м кожен.

2 липня IKEA запустила веб-сайт для українських споживачів, а також почала підбір персоналу для свого першого магазина міського формату в столиці.