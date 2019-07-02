IKEA запустила сайт для українського покупця і набирає персонал у перший магазин

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, оголосила про запуск офіційного веб-сайту для українських споживачів і набір персоналу для роботи у першому магазині в Києві.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як наступний крок плану свого розвитку в Україні IKEA рада оголосити про запуск веб-сайту для українських споживачів ... Крім цього, компанія розпочала набір персоналу (близько 100 працівників) у свій перший магазин міського формату в Києві", - повідомляється у прес- релізі.

Також зазначається, що IKEA шукає співробітників відділів продажів і роботи з клієнтами, логістики та дизайну інтер'єру.

У компанії нагадали, що відкриття магазину міського формату IKEA в столиці заплановано на кінець 2019 року. У ньому буде запропонований широкий асортимент із понад 6 тис. товарних позицій, а також перелік послуг і рішень для будинку.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року IKEA офіційно заявила про відкриття першого в Україні магазину в форматі city store в 2019 році. Об'єкт повинен був відкритися в київському ТРЦ Ocean Mall. Однак пізніше рітейлер заявив, що в зв'язку з затримкою будівництва ТРЦ компанія розглядає альтернативні шляхи запуску бізнесу в Україні.

Розвитком мережі в Україні займається "IKEA Південно-Східна Європа", що є частиною IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компанія займається роздрібним бізнесом IKEA у Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.

Нагадаємо, у березні 2019 року представники IKEA звернулися до консультантів із проханням підшукати чотири приміщення у складі торгових центрів площею близько 500 кв. м.