Гончарук назвав міста, мешканці яких зекономлять до 30% на опаленні

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав 20 міст, в яких буде переглянуто тарифи на тепло.

Джерело: заява глави уряду у Telegram

Деталі: За словами прем'єра, сума в платіжках буде меншою на майже 30% у Луцьку, Дніпрі, Маріуполі, Житомирі, Кривому Розі, Білій Церкві, Бучі, Обухові, Херсоні, Кропивницькому, Черкасах, Сєвєродонецьку, Полтаві, Рівному, Сумах, Тернополі, Харкові, Чернівцях, Чернігові та Києві.

Дослівно: "Мешканці цих міст зможуть заощадити майже третину від суми в старих платіжках. Проте ще не всюди місцева влада переглянула тарифи. Закликаю очільника кожного міста оперативно здійснити все необхідне — ціна на тепло для людей має знизитися вже з першого місяця 2020-го року!", - заявив Гончарук.

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Нагадаємо,

Раніше президент Володимир Зеленський зяавив, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі Ради регіонів заявив, що "платіжки" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у січні кияни отримають платіжки з рахунками на оплату за тепло на 22-23% меншими.



20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Українська правда