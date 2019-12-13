Нацкомiciя з тарифiв запропонувала свiй варiант ставок "зеленого" тарифу

Нацкомiciя, що здiйснює держрегулювання у сферi енергетики та компослуг, не пiдтримує прописаний у законопроєктi №2543 сценарій реструктуризації "зеленого" тарифу, та запропонувала свiй варiант ставок "зеленого" тарифу.

Про це йдеться у листi НКРЕКП до Комiтету ВР з питань енергетики та паливно-комунальних послуг, який є у розпорядженнi ЕП.

"НКРЕКП пiдтримує необхiднiсть запровадження альтернативної моделi пiдтримки виробникiв з альтернативних джерел енергiї, але при цьому звертає увагу на проблематику, яка на сьогоднi складається для ОЕС України у зв'язку iз надмiрним розвитком сектору альтернативної електроенергетики як з фiнансового, так i з технiчного боку", - йдеться у листi.

Нацкомiсiя з тарифiв, беручи до уваги те, що застосування запропонованих законопроєктом понижуючих коефiцiєнтiв дасть змогу у 2020 роцi зменшити фiнансове навантаження на ДП "Гарантований покупець" приблизно на 3,2 млрд грн, запропонувала свiй варiант ставок "зеленого" тарифу.

Зокрема, НКРЕКП пропонує встановити "зелений" тариф:

для наземних сонячних електростанцiй, введених в експлуатацiю до 31.12.2020, у розмiрi 9 євроцентiв; для введених в експлуатацiю з 01.01.2020 до 31.12.2029 - 8 євроцентiв;

для дахових, СЕС, введених в експлуатацiю до 31.12.2020 - 10 євроцентiв; для введених в експлуатацiю з 01.01.2020 до 31.12.2029 - 9 євроцентiв;

для вiтроелектростанцiй, введених в експлуатацiю до 31.12.2019 - 8 євроцентiв; для ВЕС, введених в експлуатацiю з 01.01.2020 до 31.12.2029 - 7 євроцентiв;

для бiогазу/бiомаси - 11 євроцентiв;

для мiкро-мiнi-малих ТЕС - 11,63 євроцента;

Також НКРЕКП пропонує з 01.01.2020 запровадити 100% вiдшкодування вартостi врегулювання небалансiв.

Крiм цього, Комiсiя пропонує надати можливiсть iнвестору передати у власнiсть України об'єкти ВДЕ та отримати вiдшкодування понесених збиткiв.

У НКРЕКП пiдкреслюють, що такi змiни дадуть можливiсть у 2020 роцi зменшити фiнансове навантаження на ДП "Гарантований покупець" на 14 млрд грн - до 28,5 млрд грн.

"Таким чином, НКРЕКП не пiдтримує запропонований законопроєкт як такий, що не призведе до вирiшення фiнансових та технiчних проблем, оскiльки запропонована альтернативна модель пiдтримки виробникiв з ВДЕ не дозволить зменшити величини "зелених" тарифiв та не зменшить тягар для конкурентоспроможностi української промисловостi, на яку безпосередньо впливає вартiсть електроенергiї, виробленої з ВДЕ", - йдеться у листi.

Нагадаємо:

Мiнiстерство енергетики та захисту навколишнього середовища виступає проти прописаного у законопроєктi №2543 сценарію реструктуризації "зеленого" тарифу для виробників електроенергії з поновлюваних джерел та закликає Верховну Раду не підтримувати відповідну законодавчу ініціативу.

Микола Топалов, Олексiй Павлиш, ЕП